В Петрозаводске мамочки с колясками выйдут на шествие

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На стадионе "Юность" пройдет парад колясок, сообщили в центре организации мероприятий "Поколение Будущего".
На стадионе "Юность" 16 июня пройдет традиционное шествие тематически оформленных колясок с малышами, кукольных колясок, детских самокатов и велосипедов.
Семейные "экипажи" в единой стилистике несомненно обратят на себя внимание зрителей, а самые оригинальные и креативные получат возможность завоевать главный приз.
Принять участие в "Параде колясок" может любой желающий, для этого нужна лишь интересная идея для образа участника и возможность ее реализации.
Подать заявку на участие в Параде колясок можно здесь до 14 июня.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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