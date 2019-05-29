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Новости. Культура
18:20, 29 Мая 2019
фото: Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"

В Петрозаводске мамочки с колясками выйдут на шествие

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На стадионе "Юность" пройдет парад колясок, сообщили в центре организации мероприятий "Поколение Будущего".

На стадионе "Юность" 16 июня пройдет традиционное шествие тематически оформленных колясок с малышами, кукольных колясок, детских самокатов и велосипедов.

Семейные "экипажи" в единой стилистике несомненно обратят на себя внимание зрителей, а самые оригинальные и креативные получат возможность завоевать главный приз.

Принять участие в "Параде колясок" может любой желающий, для этого нужна лишь интересная идея для образа участника и возможность ее реализации.

Подать заявку на участие в Параде колясок можно здесь до 14 июня. 

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