В Петрозаводске мамочки с колясками выйдут на шествие

На стадионе "Юность" пройдет парад колясок, сообщили в центре организации мероприятий "Поколение Будущего".

На стадионе "Юность" 16 июня пройдет традиционное шествие тематически оформленных колясок с малышами, кукольных колясок, детских самокатов и велосипедов.

Семейные "экипажи" в единой стилистике несомненно обратят на себя внимание зрителей, а самые оригинальные и креативные получат возможность завоевать главный приз.

Принять участие в "Параде колясок" может любой желающий, для этого нужна лишь интересная идея для образа участника и возможность ее реализации.

Подать заявку на участие в Параде колясок можно здесь до 14 июня.