В Петрозаводске маргинал украл и мгновенно пропил джек-рассел-терьера

Похититель породистого пса вычислен и заключен под стражу, поскольку и ранее преступал закон.

В Петрозаводске полицейские установили гражданина, похитившего на улице собаку, информирует МВД.

В полицию карельской столицы с заявлением о краже собаки породы джек-рассел-терьер обратилась 58-летняя горожанка. Женщина оставила питомца возле магазина на привязи и отправилась за покупками. Когда вернулась, его на месте не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что пса похитил 52-летний ранее неоднократно судимый гражданин, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий определённого места жительства. Он дал признательные показания и рассказал, что увидел «явно породистую» собаку, решил продать ее и заработать. Он отдал собаку за 100 рублей первой встречной горожанке, потратив выручку на алкоголь.

Полицейские выяснили, что животное купила неравнодушная петрозаводчанка. Она предположила, что пёс не принадлежит гражданину и предложила ему небольшую сумму денег. Тот согласился. Затем женщина разместила в интернете объявление о найденном питомце. В дальнейшем пост увидела хозяйка и забрала собаку домой.

В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу за ранее совершённые противоправные деяния.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска обсудят, как избавить улицы города от собачьих экскрементов.