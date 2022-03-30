890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
Новое
Сегодня 15:36
Российские туристы начали массово скупать путевки на курорт богачей
20.04.2022 22:00
Карелия начала экономить бумагу
Сегодня 11:49

В Петрозаводске маргинал украл и мгновенно пропил джек-рассел-терьера

Новости. Криминал
14:38, 21 Апреля 2022
фото: pixabay.com / Annabel_P

Новости партнеров

Похититель породистого пса вычислен и заключен под стражу, поскольку и ранее преступал закон.

В Петрозаводске полицейские установили гражданина, похитившего на улице собаку, информирует МВД.

В полицию карельской столицы с заявлением о краже собаки породы джек-рассел-терьер обратилась 58-летняя горожанка. Женщина оставила питомца возле магазина на привязи и отправилась за покупками. Когда вернулась, его на месте не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что пса похитил 52-летний ранее неоднократно судимый гражданин, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий определённого места жительства. Он дал признательные показания и рассказал, что увидел «явно породистую» собаку, решил продать ее и заработать. Он отдал собаку за 100 рублей первой встречной горожанке, потратив выручку на алкоголь.

Полицейские выяснили, что животное купила неравнодушная петрозаводчанка. Она предположила, что пёс не принадлежит гражданину и предложила ему небольшую сумму денег. Тот согласился. Затем женщина разместила в интернете объявление о найденном питомце. В дальнейшем пост увидела хозяйка и забрала собаку домой.

В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу за ранее совершённые противоправные деяния.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска обсудят, как избавить улицы города от собачьих экскрементов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
14.04.2022, 11:24
Глава Управления по туризму Карелии заявила о «противостоянии населения» планам властей по горе Воттоваара
14.04.2022, 14:50
Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова: Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
14.04.2022, 13:55
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»

Аналитика

Сегодня 11:49
Капитал
Карелия начала экономить бумагу
Учреждения Карелии отказываются от бумажного документооборота после шокового мартовского роста цен на бумагу в магазинах.
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Матвеев дал показания против Боднарчука
18.04.2022 09:00
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»
14.04.2022 13:55
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
14.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.