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В Петрозаводске маршруты троллейбусов изменятся из-за спортивного фестиваля

Новости. Спорт
14:05, 04 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Маршрут четырех троллейбусов поменяется на один день из-за фестиваля спорта.

В воскресенье, 6 июля с 07:00 до 15:00 изменятся маршруты троллейбусов № 1,3,5 и 6. Как рассказали в администрации города, корректировки временные и связаны с проведением фестиваля спорта «KareliaTri». Мы рассказывали об этом событии. 

Троллейбус №1 будет ездить по маршруту троллейбуса №7.

Троллейбус № 3 будет двигаться по следующему маршруту: Заводская ул. – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – пр-кт Ленина – пл. Гагарина – Красноармейская ул. – Комсомольский пр-кт – пр-кт Александра Невского – ул. «Правды» – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – пл. Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул.

Маршрут троллейбуса №5 будет таким: Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – Красноармейская ул. – пл. Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул. – ДСК – ул. Лыжная

Троллейбус №6 будет двигаться от Товарной ул. до ул. Корабелов по привычному маршруту. На обратном пути маршрут будет следующим: ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш. – ул. Калинина – пр-кт Александра Невского – ул. «Правды» – пр-кт Ленина – пл. Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Краснофлотская ул. – Товарная ул.

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