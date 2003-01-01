В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

После поворота легковой автомобиль потерял сразу два колеса.

5 октября в Петрозаводске на набережной Варкауса у движущегося автомобиля «Рено Логан» на ходу отвалились сразу два задних колеса.

От удара машину развернуло на проезжей части. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, другие автомобили также не были повреждены.

— После поворота с Мурманской развалились подшипники и вылетело два задних колеса, машину развернуло против шерсти, — рассказали участники инцидента в паблике ДТП Петроазвосдка и Карелии.

Они поблагодарили петрозаводчан, которые сразу же останавливались и предлагали свою помощь. Автор поста также извинения за возможные помехи движению.

Напомним, ранее на трассе в Карелии фура съехала в кювет и перевернулась после разрыва колеса.