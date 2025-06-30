В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

В карельской столице проходят сразу два профилактических рейда.

Сегодня, 2 июля, в Петрозаводске сотрудники ГАИ проводят масштабную проверку правил перевозки детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Во время таких рейдов инспекторы останавливают автомобили и проверяют, используют ли водители детские кресла и ремни безопасности для транспортировки маленьких пассажиров.

Автоинспекторы не только выявляют нарушения, но и проводят разъяснительные беседы с водителями. Они объясняют важность использования детских кресел и ремней безопасности, которые могут спасти жизнь ребенку в случае аварии.

Госавтоинспекция напоминает, что дети — самые уязвимые участники дорожного движения. Их безопасность в машине полностью зависит от взрослых. Водителям, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, грозит штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, сегодня водителей также будут проверять на алкоголь в ходе профилактического мероприятия «Контроль трезвости».