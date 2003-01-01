В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

В карельской столице сегодня проходят массовые проверки ГАИ.

Сегодня, 17 октября, в Петрозаводске автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей. Сотрудники ГАИ весь день будут следить за тем, как водители используют детские удерживающие устройства и ремни безопасности для маленьких пассажиров.

Сотрудники полиции также проведут разъяснительные беседы с населением о важности применения специальных средств для безопасности детей в автомобиле. Госавтоинспекция напомнила, что дети — самые уязвимые участники дорожного движения при ДТП.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Водителей, которые перевозят детей без детских кресел или других удерживающих устройств, ждет административный штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел. Максимальный размер санкции в таком случае достигнет 200 тысяч рублей.