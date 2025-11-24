В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в автомобилях

Автомобилистов ждут проверки на дорогах карельской столицы.
Сегодня, 25 ноября, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей. Автоинспекторы проконтролируют использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
С водителями проведут разъяснительную работу о важности обеспечения безопасности детей-пассажиров. В ГАИ напомнили, что безопасность юных пассажиров во время поездки полностью зависит от взрослых.
Нарушителей привлекут к ответственности. За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.