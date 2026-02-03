В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах

Госавтоинспекция проводит рейд в карельской столице.
Сегодня, 3 февраля, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте. В ходе рейдов инспекторы будут проверять, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
В рамках мероприятия автоинспекторы также проведут с населением разъяснительную работу о важности применения средств безопасности для маленьких пассажиров
В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
