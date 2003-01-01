В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

В Петрозаводске 22 и 23 сентября проходит профилактический рейд по проверке такси. Об этом сообщили в ГАИ.
Автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки пассажиров и требований безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют наличие у водителей всех необходимых документов: разрешения на перевозки, путевых листов, диагностических карт и медицинских справок. Также инспекторы следят за правильностью нанесения цветографических схем и установки опознавательных фонарей «такси» на автомобилях.
За нарушения правил перевозок предусмотрена административная ответственность.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на такси в России могут вырасти в четыре раза. Увеличение стоимости разовой поездки может стать следствием введения закона о локализации автомобилей.