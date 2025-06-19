В Петрозаводске массово проверяют водителей

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие.
Сегодня, 25 июня, в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Инспекторы ГАИ проводят массовые проверки на дорогах, чтобы выявить пьяных водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвое вождение значительно повышает риск аварий. Все сотрудники ДПС работают с видеорегистраторами, которые фиксируют нарушения.
За четыре месяца 2025 года в Петрозаводске зарегистрировано три ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 182 нетрезвых водителя, из которых 17 человек сели пьяными за руль повторно.
Жителей Петрозаводска просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 715-900 или 78-44-44.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание