В Петрозаводске мать порезала сыну лицо из-за разлитого супа

Бытовой конфликт на кухне закончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске к медикам обратился 39-летний мужчина с ранами на лице, рассказавший, что получил их в ходе домашней ссоры. Информация о конфликте была передана в МВД.

Участковый уполномоченный полиции выяснил подробности конфликта. В последний день марта мужчина со своей матерью распивали спиртное на кухне. В какой-то момент сын пролил суп и не стал убирать за собой. Поняв тщетность попыток призвать к чистоте с помощью уговоров, 57-летняя женщина схватила с подоконника трехлитровую стеклянную банку и разбила ее об голову сына. Осколки баки поранили лицо мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью петрозаводчанина был причинен легкий вред. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.