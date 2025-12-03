В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев высказал мнение по поводу жестокого избиения в Беломорске, повлёкшего гибель молодого человека с инвалидностью, а также заступился за девочку, которая сломала челюсть пьяному мужчине.

Ранее мы писали , что петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия.

Бригада скорой помощи быстро доставила пострадавшего в больницу. Затем хирурги провели срочную операцию. Врачи удалили инородный предмет, остановили кровотечение и выполнили другие необходимые вмешательства.

Пациент поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. У него диагностировали обширную травму: были повреждены диафрагма, перикард, сосуды и легкое. Жизнь мужчины буквально висела на волоске.

В Петрозаводске врачи Республиканской больницы имени Баранова спасли жизнь 54-летнему мужчине с тяжелым ножевым ранением. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

