В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
Сегодня 08:41 Общество
Петрозаводские врачи экстренно удалили инородный предмет из грудной клетки пациента и остановили кровотечение.

фото: © Илья Галстанг

В Петрозаводске врачи Республиканской больницы имени Баранова спасли жизнь 54-летнему мужчине с тяжелым ножевым ранением. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Пациент поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. У него диагностировали обширную травму: были повреждены диафрагма, перикард, сосуды и легкое. Жизнь мужчины буквально висела на волоске. 

Бригада скорой помощи быстро доставила пострадавшего в больницу. Затем хирурги провели срочную операцию. Врачи удалили инородный предмет, остановили кровотечение и выполнили другие необходимые вмешательства.

Операцию провела бригада специалистов в составе сердечно-сосудистого хирурга Федора Бражника, анестезиолога Илоны Афанасьевой, хирурга Орхана Омарова и операционной медсестры Светланы Горской. Их слаженные действия позволили спасти пациента.

Сейчас мужчина восстанавливается.

Ранее мы писали, что петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия.

