В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

Петрозаводские врачи экстренно удалили инородный предмет из грудной клетки пациента и остановили кровотечение.
В Петрозаводске врачи Республиканской больницы имени Баранова спасли жизнь 54-летнему мужчине с тяжелым ножевым ранением. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Пациент поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. У него диагностировали обширную травму: были повреждены диафрагма, перикард, сосуды и легкое. Жизнь мужчины буквально висела на волоске.
Бригада скорой помощи быстро доставила пострадавшего в больницу. Затем хирурги провели срочную операцию. Врачи удалили инородный предмет, остановили кровотечение и выполнили другие необходимые вмешательства.
Операцию провела бригада специалистов в составе сердечно-сосудистого хирурга Федора Бражника, анестезиолога Илоны Афанасьевой, хирурга Орхана Омарова и операционной медсестры Светланы Горской. Их слаженные действия позволили спасти пациента.
Сейчас мужчина восстанавливается.
