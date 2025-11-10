В Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в «легковушку» и опрокинулся на бок

Два автомобиля потеряли равновесие в ДТП на Перевалке.

Сегодня, 11 ноября, в 15:21 на улице Чапаева в Петрозаводске белый микроавтобус, двигавшийся в сторону Центра, на скорости врезался в легковой автомобиль. Произошедшее зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок, а «легковушка» опрокинулась на крышу.

Как рассказала «Столице на Онего» руководитель пресс-службы ГАИ по городу Любовь Кравченко, правоохранители уже выехали на место аварии.

— На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП, — отметила она.