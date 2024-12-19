В Петрозаводске модернизировали освещение в Сулажгоре

В районе заменили старые фонари.

Подрядчик модернизировал освещение в Сулажгоре в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в паблике администрации Петрозаводска.

Как рассказали в источнике, в районе заменили старые фонари.

На улицах Репина, Вологодской, Новосулажгорской и участке улицы 8 марта (от дома № 53 до № 95) теперь светят новые фонари мощностью от 50 до 150 Вт.