В Петрозаводске модернизировали освещение в Сулажгоре

В районе заменили старые фонари.
Подрядчик модернизировал освещение в Сулажгоре в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в паблике администрации Петрозаводска.
Как рассказали в источнике, в районе заменили старые фонари.
На улицах Репина, Вологодской, Новосулажгорской и участке улицы 8 марта (от дома № 53 до № 95) теперь светят новые фонари мощностью от 50 до 150 Вт.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание