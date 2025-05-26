В Петрозаводске модернизируют систему очистки сточных вод

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания и резервной системы на основе гипохлорита натрия сделает процесс безопаснее и эффективнее.

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания и резервной системы на основе гипохлорита натрия сделает процесс безопаснее и эффективнее.

АО «ПКС-Водоканал» модернизирует систему очистки сточных вод, снижая риски для экологии. Продолжается модернизация системы обеззараживания сточных вод на канализационно-очистных сооружениях (КОС) Петрозаводска. Проект реализуется в рамках программы повышения экологической эффективности и состоит из двух этапов. Первый — введение новой технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетом.



На сегодняшний день завершено строительство здание станции ультрафиолетовой очистки (УФО). Построены подводящие и отводящие технологические каналы. Идет монтаж оборудования и подготовка к проведению пусконаладочных работ. Пусконаладочные работы запланированы на вторую половину июня 2025 года.

Второй этап — применение резервной системы на основе гипохлорита натрия, помогающей обеззараживать сточную воду при повышенных нагрузках. На данный момент производятся строительные работы в здании бывшей хлораторной станции. Ведутся работы по расстановке оборудования.

Затем запланировано проведение пусконаладочных работ, после чего систему закроют и будут использовать только при паводках и обильных дождях. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

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