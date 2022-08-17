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В Петрозаводске молния ударила в провод электрической сети

Новости. Происшествия
14:15, 25 Августа 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

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По оценке аварийной службы, молния могла повредить провод сотовой связи.

Сегодня, в 11-45 молния ударила в кабель, расположенный по адресу Казарменская, 4 в Петрозаводске. Информацию об этом «Столице на Онего» подтвердили в МЧС.

По данным спасателей, после удара молнии провод оборвался. Пожара при этом не возникло.

На место ЧП выезжали четверо спасателей на одной единице техники. Они дождались представителей аварийной службы и провели проверку. 

По оценке прибывших на место представителей аварийной службы, молния могла повредить провод сотовой связи. Отключения электричества в результате ЧП не было, рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что обрушившаяся на Петрозаводск гроза вывела из строя светофоры.

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