В Петрозаводске молодая продавщица цветов попалась на удочку мошенницы накануне 8 марта

В столице Карелии флорист стала очередной жертвой телефонных мошенников, поверив злоумышленнице, представившейся директором сети магазинов.

В Петрозаводске мошенники обманули молодого флориста, сообщают в МВД.

В дежурную часть городской полиции обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что аферисты вынудили ее перевести 36 тыс. рублей на посторонние счета.

Как выяснили в полиции, пострадавшая работает флористом в одном из цветочных магазинов. Первого марта на рабочий телефон ей поступил звонок от женщины, представившейся директором этой торговой сети. Звонившая в спешке объясняла, что не успевает оплатить партию заказанных роз и просит продавца срочно перевести выручку - 36 тыс. рублей. Мошенница убедила девушку, что в отделение банка нужно отправиться на такси. А там вынудила жертву обмана перевести деньги на продиктованный счет.

Позднее молодая петрозаводчанка связалась с настоящим директором и выяснила, что попалась на уловку телефонных мошенников. Обращение поступило в полицию.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии перед 8 Марта "подарили" мошенникам три миллиона рублей.