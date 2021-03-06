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В Петрозаводске молодая продавщица цветов попалась на удочку мошенницы накануне 8 марта

Новости. Криминал
11:20, 07 Марта 2021
фото: pixabay.com / nastya_gepp
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В столице Карелии флорист стала очередной жертвой телефонных мошенников, поверив злоумышленнице, представившейся директором сети магазинов.

В Петрозаводске мошенники обманули молодого флориста, сообщают в МВД.

В дежурную часть городской полиции обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что аферисты вынудили ее перевести 36 тыс. рублей на посторонние счета.

Как выяснили в полиции, пострадавшая работает флористом в одном из цветочных магазинов. Первого марта на рабочий телефон ей поступил звонок от женщины, представившейся директором этой торговой сети. Звонившая в спешке объясняла, что не успевает оплатить партию заказанных роз и просит продавца срочно перевести выручку - 36 тыс. рублей. Мошенница убедила девушку, что в отделение банка нужно отправиться на такси. А там вынудила жертву обмана перевести деньги на продиктованный счет.

Позднее молодая петрозаводчанка связалась с настоящим директором и выяснила, что попалась на уловку телефонных мошенников. Обращение поступило в полицию.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии перед 8 Марта "подарили" мошенникам три миллиона рублей.

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Комментарии

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Вася
2021-03-07 11:42:04
Зарплату придумали пиндосы. Патриоту достаточно увидеть путина по ящику.
врунофф
2021-03-07 11:41:38
Мутная тема . Как с мазуровским. Флористку на полиграф.
кир
2021-03-07 11:41:32
Ничего вы не можете. Люди перевели мошенникам уже более 78 млрд рублей. Можете только плакатиками трясти. Долой бабу Валю. Законы не могла сделать чудовищные против мошенников.
Вася
2021-03-07 11:50:54
кир, Мечтаешь об однополой любви?
Вася
2021-03-07 11:29:43
Всего, что нам на обещали, никто у нас не отберёт
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