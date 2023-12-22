В Петрозаводске молодая женщина попала под колеса легковушки

Женщину сбили во дворе дома в Сулажгоре.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, в 13.20 во дворе дома № 16 на улице Жуковского. Там 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при движения задним ходом не убедился в безопасности маневра и его машина наехала на пешехода.

В результате аварии 27-летняя женщина-пешеход получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.