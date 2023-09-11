В Петрозаводске молодая женщина за рулем японской иномарки направила авто на «встречку» и попала в ДТП

После встречного столкновения женщину-водителя госпитализировали с места аварии.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в понедельник, 11 сентября, в 10.33, около дома № 67-а по улице Зайцева. Там 33-летняя водитель автомобиля Toyota RAV4 выехала на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался навстречу.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля Toyota RAV4 получила травмы. Ее госпитализировали в БСМП.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали о том, что из-за этой аварии в Петрозаводске изменился маршрут троллейбуса.