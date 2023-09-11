В Петрозаводске молодая женщина за рулем японской иномарки направила авто на «встречку» и попала в ДТП

После встречного столкновения женщину-водителя госпитализировали с места аварии.
О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в понедельник, 11 сентября, в 10.33, около дома № 67-а по улице Зайцева. Там 33-летняя водитель автомобиля Toyota RAV4 выехала на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался навстречу.
В результате дорожной аварии водитель автомобиля Toyota RAV4 получила травмы. Ее госпитализировали в БСМП.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы писали о том, что из-за этой аварии в Петрозаводске изменился маршрут троллейбуса.
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