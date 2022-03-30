В Петрозаводске молодой человек проделал лаз на склад магазина и вынес 220 банок кофе

Житель столицы Карелии с помощью тайного лаза за месяц опустошил склад супермаркета на 100 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратились представители одного из городских супермаркетов. В ходе ревизии там была выявлена недостача товаров почти 100 000 рублей. В дальнейшем было установлено, что кто-то проник в хозяйственное помещение, принадлежащие организации, и похитил предметы посуды, а также 220 банок кофе.

Полицейские установили, что к краже причастен 31-летний петрозаводчанин. Он сознался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что ему удалось проделать лаз в хозпостройку, отогнув лист обшивки со стены. В течение месяца, почти ежедневно, он туда наведывался и незаметно выносил продукцию, которую сразу сбывал прохожим.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске подозреваемый в краже забыл всю добычу в камере хранения.