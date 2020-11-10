В Петрозаводске молодой человек пытался ночью вынести из магазина сигареты и алкоголь

Росгвардейцы задержали 18-летнего перозаводчанина, находящегося в розыске.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, в ночь на 10 ноября в одном из гипермаркетов Петрозаводска молодой человек попался на краже четырех блоков сигарет и двух бутылок крепкого спиртного. Ущерб превысил семь тысяч рублей. Нарушителя задержали и передали сотрудникам городской полиции – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При установлении личности выяснилось, что 18-летнего любителя крепкого алкоголя разыскивает полиция в связи с нарушениями закона, совершёнными в сентябре и октябре.

Ранее росгвардейцы задержали в Карелии молодого человека, который "забывал" в магазинах оплачивать покупки.