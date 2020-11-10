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В Петрозаводске молодой человек пытался ночью вынести из магазина сигареты и алкоголь

Новости. Криминал
09:10, 11 Ноября 2020
фото: © shutterstock
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Росгвардейцы задержали 18-летнего перозаводчанина, находящегося в розыске.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, в ночь на 10 ноября в одном из гипермаркетов Петрозаводска молодой человек попался на краже четырех блоков сигарет и двух бутылок крепкого спиртного. Ущерб превысил семь тысяч рублей. Нарушителя задержали и передали сотрудникам городской полиции – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При установлении личности выяснилось, что 18-летнего любителя крепкого алкоголя разыскивает полиция в связи с нарушениями закона, совершёнными в сентябре и октябре.

Ранее росгвардейцы задержали в Карелии молодого человека, который "забывал" в магазинах оплачивать покупки.

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