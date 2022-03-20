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В Петрозаводске молодой человек вынес под курткой 20 шампуней

Новости. Криминал
18:20, 21 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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В столице Карелии рецидивист пронес мимо кассы товары из отдела косметики и продал их.

В петрозаводскую полицию поступила информация, что в одном из магазинов города совершена кража. Неизвестный прошёл в отдел косметики и бытовой химии, взял с витрины не менее 20 шампуней, спрятал их под куртку и, не расплатившись, вышел на улицу. Причинённый организации ущерб составил 3 200 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 21-летний ранее судимый петрозаводчанин.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии незаметно вынес на себе четыре куртки из магазина.

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