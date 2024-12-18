Вот, что окрыляет врачей: в Петрозаводске молодой доктор получил благодарность от пациентов

Терапевта Азата Клычниязова поблагодарили за хорошее лечение, внимание и добросердечность.
Благодарность пациентов — вот, что окрыляет врачей, поделились в паблике Клиническая больница «РЖД-Медицина» Петрозаводск.
Терапевта Азата Джумадурдыевича Клычниязова благодарят пациенты «РЖД-Медицины» за внимание, хорошее лечение и добросердечность.
Доктор Клычниязов завершил обучение лишь в этом году.
«Уверены, что такие отзывы помогают справляться с самыми сложными днями и доказывают: выбор профессии сделан верно. Благодарим пациентов за отзывы. Они помогают нам становиться лучше», — написали в сообществе.
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