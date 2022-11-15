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В Петрозаводске молодой грабитель убежал из магазина с маслом на 6 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:26, 01 Декабря 2022
фото: © 15min.lt

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На Древлянке 30-летний мужчина убежал из магазина с пачками масла, не заплатив за продукты.

В полицию поступило сообщение о хищении из магазина торговой сети, расположенной в микрорайоне Древлянка. Мужчина вынес товары без оплаты и скрылся. Ущерб составил почти 6 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснили полицейские, молодой человек сложил несколько упаковок сливочного масла в пакет и направился к выходу. Охранник заметил это, и, пытаясь предотвратить хищение, потребовал вернуть товар. Но посетитель убежал, работник магазина не смог его остановить. Сотрудники уголовного розыска установили личность 30-летнего подозреваемого. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с кражами из магазинов.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее сообщалось, подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей.

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