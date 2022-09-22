В Петрозаводске молодой водитель иномарки сбил велосипедиста

Авария произошла ночью на Октябрьском проспекте.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием велосипедиста произошла 25 сентября в 00.35 ночи.
В районе дома № 17 по Октябрьскому проспекту 22-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 35-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.
Велосипедист в результате аварии получил травмы, ему было назначено амбулаторного решения. Обстоятельства ДТП выясняются.
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