В Петрозаводске молодой водитель иномарки сбил велосипедиста

Авария произошла ночью на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием велосипедиста произошла 25 сентября в 00.35 ночи.

В районе дома № 17 по Октябрьскому проспекту 22-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 35-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

Велосипедист в результате аварии получил травмы, ему было назначено амбулаторного решения. Обстоятельства ДТП выясняются.