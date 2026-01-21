В Петрозаводске мошенники обманули двоих мужчин

В минувшие выходные двое мужчин обратились в полицию Петрозаводска с заявлениями о мошенничестве.
Одного обманул «клиент», второго — «продавец». В МВД рассказали детали схем, которые использовали аферисты.
Первый пострадавший, 36-летний петрозаводчанин, подрабатывал в такси. В воскресенье вечером он принял заказ. Клиент попросил его немного подождать и предложил внести предоплату. Для перевода денег требовалось продиктовать номер банковской карты. Водитель бегло прочитал в телефоне сообщение о том, что для завершения перевода нужен код, и продиктовал присланные цифры. Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счета списали 14 700 рублей. Заказ был отменен, встреча с клиентом так и не состоялась.
Второй случай произошел с 60-летним жителем Петрозаводска. Он нашел на популярном сайте объявление о продаже автомобильного фаркопа. Мужчина связался с продавцом и договорился о сделке, после чего перевел 6 тысяч рублей. Однако в назначенный срок товар так и не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь.
Правоохранительные органы проводят проверки.