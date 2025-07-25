В Петрозаводске мошенники обманули мужчину, который хотел купить автомобильный двигатель в интернете

Мошенники потребовали предоплату для доставки несуществующего двигателя.

Петрозаводчанин хотел купить в интернете двигатель для автомобиля, но наткнулся на мошенников, которые украли у него 46 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД, по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело.

В силовых структурах рассказали, что потерпевший решил купить себе двигатель для автомобиля и высмотрел подходящий вариант на сайте некого интернет-магазина. На сайте он заполнил заявку и оставил номер телефона. Вскоре ему позвонил якобы менеджер и обсудил с ним детали покупки, в том числе адрес доставки и ФИО получателя.

Потерпевшему петрозаводчанину сообщили, что для доставки требуется предоплата, мужчина перевел мошенникам деньги. Спустя время ему сообщили, что для получения товара нужно перевести оставшуюся часть суммы. Потерпевшего обнадежили и сказали, что двигатель уже в пути и его везут из-за границы.

— Однако после получения средств «продавец» перестал отвечать на звонки и сообщения. Товар не был доставлен. Ущерб — 46 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.