В Петрозаводске мошенники обманули студента

По указанию телефонных аферистов он перевел свои накопления на посторонние счета.

В полицию Петрозаводска обратился 19-летний студент. Он рассказал, как мошенники выманили у него деньги.

Молодому человеку позвонили псевдосотрудники банка. Они убедили петрозаводчанина в том, что его накопления в опасности. Студент перевел 82 тысячи рублей на якобы безопасные счета, которые ему продиктовали звонившие.

После этого молодому человеку снова позвонили и заявили, что аферисты пытались оформить на его имя кредит. Чтобы прредотвратить это, нужно прийти в банк и заказать кредитную карту с лимитом в один миллион рублей. В офисе банка студенту объяснили, что так действуют мошенники, и парень обратился в полицию.

По заявлению жителя Петрозаводска проводится проверка, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Карелии призывает жителей республики при поступлении звонков «из банка» не переводить деньги и не оформлять кредиты – так попадут в руки аферистов.

В полиции также напомнили, что для решения вопроса с безопасностью счетов следует обращаться в банк лично или на телефон горячей линию банка - номер телефона указан в приложении или на обороте банковской карты.