В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей

Злоумышленники, представившись сотрудником сотовой связи и работником портала «Госуслуги», обманом похитили у 20-летнего жителя города более 138 000 рублей.
В петрозаводскую полицию с заявлением о преступлении обратился 20-летний горожанин. У него путем обмана похитили крупную сумму, сообщает полиция Карелии.
Мошенники действовали по двухэтапной схеме: сначала позвонили якобы от имени оператора связи, чтобы «продлить договор», и получили персональные данные, затем перезвонили от имени «Госуслуг», заявив, что данные рассекречены и на имя жертвы пытаются оформить кредит.
Чтобы «спасти сбережения», классически преступники требовали срочно перевести деньги на «безопасный» счёт, что молодой человек и сделал.
Позднее он осознал, что стал жертвой мошенников, так как ранее слышал о подобных схемах, но в момент общения со злоумышленниками забыл об этом.
После заявления потерпевшего правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, причинившем значительный ущерб.
Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не принимать поспешных решений.
Любую информацию, полученную по телефону, необходимо проверять через официальные источники.
