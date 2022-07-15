В Петрозаводске мошенники сделали скидку интернет-покупательнице и списали деньги

Мошенники оставили молодую петрозаводчанку, мечтавшая купить кроссовки, без денег и без обуви, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 28-летняя горожанка и сообщила, что понесла убытки, совершая сделку через интернет.

На сайте объявлений петрозаводчанка нашла женские брендовые кроссовки всего за 5 тысяч рублей. Она связалась с продавцом, тот предложил продолжить общение в одном из мессенджеров.

Женщина согласилась. В ходе переписки контрагент рассказал о том, когда и каким образом обувь доставят в карельскую столицу, а также порадовал покупательницу, сделав скидку в 500 рублей. Затем собеседник отправил реквизиты банковской карты, по которым жительница Петрозаводска оплатила товар. Однако в дальнейшем кроссовки так и не получила: продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии напоминает: при совершении дистанционных сделок есть вероятность столкнуться с аферистами. Будьте бдительны: злоумышленники привлекают потенциальных жертв ценами ниже рыночных, просят внести предоплату или полную оплату за товар, а затем, получив деньги, бесследно исчезают.