В Петрозаводске мошенники терроризировали хозяйку пропавшей собаки

Пропажа питомца — тяжелое испытание само по себе. В случае жительницы столицы республики ситуацию усугубили угрозы и циничные манипуляции аферистов.
В октябре петрозаводчанка Анна получила от заводчицы новую четвероногую подругу по кличке Мей. Однако вскоре питомец сбежал и девушка принялась за поиски собаки.
В тот же день с горожанкой связались мошенники, которые скрывались под разными образами: от зооволонтеров до самой заводчицы, продавшей питомца. В конечном итоге Анну убедили выкупить свою же собаку у неизвестного, который обещал привязать ее в установленом месте за выкуп.
По наводке мошенника Мей найти не удалось и переписка закончилась угрозами: «Усыплю и выкину в мусорный бак». Девушка поняла, что общается с мошенником лишь после того, как стало известно — собаку недавно видели на трассе неподалеку от места пропажи.
