В Петрозаводске мотоциклист пострадал в аварии

В ДТП на Кукковке пострадал молодой мотоциклист из-за столкновения с автомобилем.
Вчера, 25 сентября вечером в 18:29, в Петрозаводске 21-летний мотоциклист получил телесные повреждения в аварии, по данным Госавтоинспекции, пострадавшему назначено лечение. В ведомстве сообщили, что ДТП произошло в районе дома № 21 по улице Ровио.
— 40-летняя водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Motolend, движущимся во встречном направлении прямо,— рассказали в Госавтоинспекции города.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
