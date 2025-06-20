В Петрозаводске мотоциклист пострадал в ДТП

Водитель автомобиля не стала уступать дорогу из-за чего произошла авария.

В Петрозаводске вчера, 7 июля, в 8:14 на перекрестке улиц Ключевая и Репникова столкнулись легковушка и мотоцикл. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 34-летняя водитель легкового автомобиля Volkswagen не предоставила преимущество в движении мотоциклистке.

Женщина выезжала из второстепенной дороги и столкнулась с 41-летним водителем мотоцикла Yamaha, который ехал по главной дороге и имел преимущество в движении.

В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, и ему назначено лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.