В Петрозаводске может увеличиться число подержанных троллейбусов из Петербурга

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник попросила спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова о содействии в продолжении обновления подвижного состава троллейбусного управления.

Ранее мэрия Петрозаводска сообщила, что в петербургском комитете по транспорту благодаря содействию Сергея Катанандова был подписан договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти подержанных троллейбусов.

В настоящее время, по информации мэрии карельской столицы, все десять троллейбусов "прошли необходимые регистрационные процедуры и начинают работу на городских маршрутах".

"Глава Петрозаводска обратилась к Сергею Катанандову с просьбой о содействии в продолжении обновления подвижного состава предприятия "Городской транспорт", - отметили в городской администрации.

Просьба была высказана в четверг в ходе рабочей встречи Мирошник с Катанандовым.

"Кроме того, на встрече Ирина Мирошник вручила Сергею Катанандову нагрудный знак "Почетный гражданин Петрозаводска", отметив его огромный вклад в развитие города и готовность помогать карельской столице", - заключили в мэрии.