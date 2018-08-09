Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:25, 09 Августа 2018
фото: мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске может увеличиться число подержанных троллейбусов из Петербурга

По теме

ВИДЕО: На Древлянке подростки катаются на самокатах по "встречке"
09.08.18 14:05
В Карелии не могут отремонтировать дороги из-за получателей "серых" зарплат, считает Парфенчиков
09.08.18 13:15
В Карелии ухудшилось качество питьевой воды
09.08.18 12:58
Все новости
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник попросила спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова о содействии в продолжении обновления подвижного состава троллейбусного управления.

Ранее мэрия Петрозаводска сообщила, что в петербургском комитете по транспорту благодаря содействию Сергея Катанандова был подписан договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти подержанных троллейбусов.

В настоящее время, по информации мэрии карельской столицы, все десять троллейбусов "прошли необходимые регистрационные процедуры и начинают работу на городских маршрутах".

"Глава Петрозаводска обратилась к Сергею Катанандову с просьбой о содействии в продолжении обновления подвижного состава предприятия "Городской транспорт", - отметили в городской администрации. 

Просьба была высказана в четверг в ходе рабочей встречи Мирошник с Катанандовым.

"Кроме того, на встрече Ирина Мирошник вручила Сергею Катанандову нагрудный знак "Почетный гражданин Петрозаводска", отметив его огромный вклад в развитие города и готовность помогать карельской столице", - заключили в мэрии.

По теме

ВИДЕО: На Древлянке подростки катаются на самокатах по "встречке"
09.08.18 14:05
В Карелии не могут отремонтировать дороги из-за получателей "серых" зарплат, считает Парфенчиков
09.08.18 13:15
В Карелии ухудшилось качество питьевой воды
09.08.18 12:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Чинуша
2018-08-09 14:52:31
Мирошник -тролейбусы , Парфенчиков - автобусы . Соревнование , кто больше металлалома притащит . Нормальные мэры и губеры новые закупают , а эти ….Да , а Худик ПАЗики понатащил .
Инженер Брунс
2018-08-09 15:01:24
Чинуша, расскажи лучше про любимую Галю, которая за два года ничего не делала. Не от ее ли профессиональной работы так все загибается? Вы же бегали с ней, как с писанной торбой.

Теперь пользуйтесь! Сами хотели
Чинуша
2018-08-09 15:05:48
Инженер Брунс, Галя это кто ? Не знаю , а этих знаю и вижу .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца
06.08.2018, 11:21
Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 2
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»