890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подтверждено 20 новых случаев коронавируса в Карелии
Сегодня 08:37
Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации 4
08.06.2020 12:49
В деле арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена из Петрозаводска может появиться новый эпизод 3
08.06.2020 14:30
Жителя Карелии похитили из собственной квартиры 1
08.06.2020 16:37
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18
В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом 7
08.06.2020 15:08

В Петрозаводске мусоровоз едва не сгорел из-за тлеющего окурка (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:27, 09 Июня 2020
фото: © ООО "Автоспецтранс"
Загрузка...

Бдительность водителя мусоровоза позволила избежать большого пожара, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Инцидент произошел на днях в микрорайоне Кукковка.

Загрузив ТКО и отъехав от контейнерной площадки на несколько метров, водитель мусоровоза, заметил в кузове задымление. Оценив ситуацию, он выгрузил мусор на дорогу и вызвал МЧС.

Причиной задымления стал тлеющий окурок.

Возгорания в местах накопления ТКО не редкость. В Петрозаводске только в мае в результате неосторожного использования сгорело и было повреждено огнем более 20 контейнеров на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее неизвестные подожгли торговый павильон в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-09 11:36:48
Курякам в задницы запихать горящие окурки. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»