В Петрозаводске мусоровоз едва не сгорел из-за тлеющего окурка (ФОТО)

Бдительность водителя мусоровоза позволила избежать большого пожара, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Инцидент произошел на днях в микрорайоне Кукковка.

Загрузив ТКО и отъехав от контейнерной площадки на несколько метров, водитель мусоровоза, заметил в кузове задымление. Оценив ситуацию, он выгрузил мусор на дорогу и вызвал МЧС.

Причиной задымления стал тлеющий окурок.

Возгорания в местах накопления ТКО не редкость. В Петрозаводске только в мае в результате неосторожного использования сгорело и было повреждено огнем более 20 контейнеров на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее неизвестные подожгли торговый павильон в Петрозаводске.