В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер

Сегодня утром 54-летний мужчина скоропостижно скончался в поезде «Ласточка».

В Петрозаводске 54-летний местный житель 29 октября, едва успев на утреннюю «ласточку», внезапно умер еще в тамбуре поезда.

Об этой трагедии «Столице на Онего» сообщил один из работников железнодорожного вокзала Петрозаводска. Он рассказал, что 29 октября мужчина едва успел запрыгнуть в тамбур уже собиравшегося отправиться в 6.36 в Санкт-Петербург поезда «Ласточка». Показав проводнице билет и паспорт, пассажир внезапно упал и умер. Его смерть констатировала фельдшер медпункта ж/д вокзала.

По информации нашего собеседника, тело покойного вынесли и положили на перрон, накрыли пленкой, после чего поезд отправился в Санкт-Петербург. Прибывшие на перрон сотрудники петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте составили документы. После этого тело увезли в морг.

По имеющейся у нашего издания неофициальной информации, скончавшемуся в тамбуре поезда пассажиру, который оказался жителем Петрозаводска, было 54 года. Предположительно, он скончался от острого сердечного приступа. Однако точную причину его внезапной смерти установят эксперты.