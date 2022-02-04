В Петрозаводске мужчина дважды перед Новым годом совершал набеги на один и тот же магазин

Петрозаводчанин вынес из магазина продукты и алкоголь на 10,5 тысяч рублей.

В полицию обратился представитель одного из городских магазинов. Он сообщил, что в течение нескольких дней один и тот же посетитель совершал в торговой точке кражи. Расположенные в зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 29 и 30 января мужчина взял с витрины продукты питания и дорогостоящий алкоголь, затем спрятал их в карманы куртки и, минуя кассы, вышел на улицу. Причиненный ущерб составил 10 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, находившийся в розыске житель Петрозаводска попался на краже коньяка и масла.