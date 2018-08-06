В Петрозаводске мужчина лишился 3 млн рублей, подписав договор с незнакомцем

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

Житель Петрозаводска заключил с неизвестными договор о покупке автокрана. Стоимость техники составила 3.1 млн рублей, которые покупатель перечислил на указанный счет. Вскоре товар и документы на него были доставлены новому владельцу, но затем автокран исчез.

Оказывается, документы были фальшивые, а техника была клоном крана, который все это время находился в одном из регионов страны.

Петрозаводские полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 30-летний житель Краснодарского края – он был задержан в родном городе.

В настоящее время фигурант, ранее судимый за кражи, находится под стражей. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также возможных соучастников преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".