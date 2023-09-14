В Петрозаводске мужчина на самокате врезался в юного велосипедиста и уехал

Мама пострадавшего велосипедиста ищет свидетелей ДТП в районе лыжной трассы «Фонтаны.

Инцидент произошел около 15.00 14 сентября в районе лыжной трассы «Фонтаны» на Древлянке. Мужчина электросамокате и подросток на велосипеде стали участниками ДТП, в котором пострадал ребенок. Мама велосипедиста опубликовала пост в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Она ищет очевидцев, пишет «Фактор News».

Как объяснила журналистам женщина, ребенок двигался по направлению к лыжной трассе, а самокатчик ехал сзади, поэтому находился не в зоне видимости юного петрозаводчанина. Столкновение произошло в момент, когда юный велосипедист решил повернуть. Мальчик ушиб плечо и заработал ссадину между локтем и запястьем. Но мужчина уехал, не оказав помощи пострадавшему.

Кто сегодня разбирается в инциденте, знает «Фактор News».