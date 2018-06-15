В Петрозаводске мужчина на улице напал на девочку

Петрозаводчанин, ограбивший несовершеннолетнюю девочку и женщину, предстанет перед судом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 сентября 2017 года 27-летний мужчина, находясь в Петрозаводске, на улице напал на несовершеннолетнюю девушку и похитил у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей.

На следующий день у подъезда жилого дома мужчина напал на незнакомую женщину и также похитил у нее мобильный телефон стоимостью более 1,4 тысячи рублей и 50 рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за грабежи и разбои, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.