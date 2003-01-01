В Петрозаводске мужчина находил чужие банковские карты и покупал на них продукты

Полицейские Петрозаводска установили и задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковских карт, которые он находил на улице.

Судимый 36-летний местный житель обналичил более 17 тысяч рублей со счетов двух горожан, потерявших свои карты.

Полиция Карелии сообщает, что мужчина сначала нашёл банковскую карту 69-летней пенсионерки и стал расплачиваться ей в магазинах, покупая продукты и алкоголь, потратив 12200 рублей.

Затем, через несколько недель, он нашел карту 3-летнего горожанина и поступил аналогичным образом, израсходовав более 5000 рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что преступления связаны между собой и к ним причастен один и тот же человек.

Он признался в содеянном.



В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств).

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Карелии мужчина более года жил на пенсию умершей матери.