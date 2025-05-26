В Петрозаводске утром мужчина ударил ножом в шею своего знакомого

В районе Птицефабрики на мужчину напали с ножом, предположительно, из-за денег.

Сегодня, 4 июня, утром 29-летний мужчина ударил ножом в шею своего знакомого того же возраста во дворе его дома. Об этом сообщило издание «Республика». По данным СМИ, мужчину, лежавшего в крови, нашли коллеги, когда заехали за ним до работы. Издание пишет, что на мужчину предположительно напали из-за денег. Для нападавшего это не первая криминальная выходка, ранее он уже срывался на своих родных, которым удавалось остаться в живых.

В МВД подтвердили, что факт нападения был. Подробности происшествия устанавливаются.

Как рассказали «Столице на Онего» в Республиканской больнице скорой помощи, пострадавший находится в тяжёлом состоянии в республиканской больнице имени В.А.Баранова.

Напомним, что ранее в Карелии задержали подозреваемого в разбойном нападении на петербургского бизнесмена.