Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом 3
09.03.2021 21:30
Певец брызнул перцовым баллончиком в лицо мужчине, которому не понравилась его музыка 3
09.03.2021 19:10
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40
Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание 2
09.03.2021 18:40
Предприниматели, державшие в опасности стариков в пансионате, увезли их из Петрозаводска после решения суда 3
Сегодня 07:25
Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам 1
09.03.2021 22:00
Жителей Петрозаводска приглашают на онлайн-дискуссию "Женский голос в мире кино" 1
09.03.2021 18:20

В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Новости. Криминал
11:25, 10 Марта 2021
фото: © Fotolia / Mr Korn Flakes
Загрузка...

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 4 марта 38-летний обвиняемый, угрожая ножом 15-летней девушке, потребовал у нее мобильный телефон. Девушке удалось убежать от нападавшего, который скрылся в места происшествия. Впоследствии мужчина был задержан.

Следком возбудил уголовное дело.  По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

За разбой с применением оружия мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее рюкзак.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-10 11:57:04
Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка:
И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая.
Беня
2021-03-10 11:39:44
Как в песне: работники ножа и топора, романтики с большой дороги :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Аналитика

Сегодня 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 2
Сегодня 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
Сегодня 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»