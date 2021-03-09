В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 4 марта 38-летний обвиняемый, угрожая ножом 15-летней девушке, потребовал у нее мобильный телефон. Девушке удалось убежать от нападавшего, который скрылся в места происшествия. Впоследствии мужчина был задержан.

Следком возбудил уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

За разбой с применением оружия мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее рюкзак.