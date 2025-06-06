В Петрозаводске мужчина не смог купить билет в кинотеатр и устроил стрельбу

Суд вынес наказание мужчине, который устроил стрельбу в кинотеатре Петрозаводска.

Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который признан виновным в хулиганстве. Он устроил стрельбу из пневматического газобаллонного пистолета в кинотеатре. По данным пресс-службы судов, нарушителю назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда не вступил в законную силу.

По предварительным данным известно, что вечером 3 января 2025 года, находясь под воздействием алкоголя, мужчина хотел купить билет на сеанс в кинотеатр «МиражСинема» в торгово-развлекательном центре «Макси». Кассир отказался продавать ему билет на сеанс из-за нетрезвого состояния нарушителя. Мужчина, в свою очередь, решил, что будет уместным продемонстрировать кассиру газобаллонный пистолет и настоять на покупке своего билета в кино во второй раз. Вновь получив отказ, мужчина выстрелил не менее 5 раз в кассу. Осужденный так и не получил билет на сеанс, но прошел в один из кинозалов, где в тот момент было не менее 100 человек, среди них были дети. Мужчина выстрелил еще два раза из своего пистолета и игнорировал просьбы администратора покинуть помещение.