В Петрозаводске мужчина ночью выломал дверь в магазин и вынес элитный алкоголь

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина в столице Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в минувшее воскресенье, 12 декабря, в полицию обратился работник одного из петрозаводских магазинов. Он сообщил, что ночью сработала сигнализация. Как оказалось, неизвестный выломал дверь, проник в торговый зал и похитил спиртное, а именно – несколько бутылок элитного алкоголя общей стоимостью 6 700 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение и задержали по горячим следам подозреваемого. Им оказался 43-летнего ранее судимый петрозаводчанин. Добычу у горе-грабителя изъяли.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. Любителю элитного алкоголя грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается.

Ранее житель Петрозаводска убежал из магазина с бутылкой крепкого алкоголя за 1250 рублей.