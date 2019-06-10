В Петрозаводске мужчина обокрал пенсионерку, пока шел в туалет

Мужчина пришел к пенсионерке домой: отвлек ее внимание походом в туалет и незаметно украл деньги, сообщили в МВД Карелии.

Днем 6 июня в полицию Петрозаводска обратилась пожилая горожанка. Она сообщила о краже денег из квартиры во время визита незнакомцев.

Пожилая семейная пара, проживающая в однокомнатной квартире, хранила все сбережения в кошельке. В день происшествия супруг пенсионерки вышел в магазин с небольшой суммой, кошелек остался на кровати. Дома осталась жена, в силу возраста имеющая нарушения здоровья.



В дверь ей кто-то позвонил. На пороге предстали двое молодых людей, предлагавших различные товары. Поздравляя хозяйку квартиры с Днем улыбок, они проследовали на кухню.



Далее один из пришедших спросил разрешения сходить в туалет. В результате общения бабушка ничего не купила, и мужчины ушли.

После их ухода хозяйка жилья практически сразу выяснила, что из кошелька пропала почти вся сумма ее пенсии – более 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 23-летнего жителя Приволжского федерального округа. Тот приехал на заработки в Петрозаводск.

По версии следствия, заметив кошелек в комнате пожилой петрозаводчанки, он решил похитить сбережения – для отвода глаз попросился в туалет. Ни напарник, ни горожанка, перешагнувшая 80-летний рубеж, не заметили, как он вынимал деньги.

Возбуждено уголовное дело.