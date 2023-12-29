В Петрозаводске мужчина отогнал агрессивную собаку и «заработал» +100500 к карме

О случившемся рассказали в одном их городских пабликов.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост благодарности.

«Хотела выразить огромную благодарность мужчине на авто белого цвета, который проезжал 30.12. около 22 час по ул. Мичуринский-Островского на белом авто (номер и марку, к сожалению, не запомнила), и который помог отогнать сумасшедшую здоровенную хаски (в ошейнике, но без поводка)», — пишет автор текста.

По ее словам, собака себя вела агрессивно, лаяла, кидалась и пыталась укусить.

«Спасибо Вам большое, что не остались равнодушным и помогли!!! +100500 к карме) Всем добра, с наступающим Новым годом!», — добавила женщина.