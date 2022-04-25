В Петрозаводске мужчина поджег телевизор и упал из окна

В столице Карелии был обнаружен труп мужчины, упавшего с шестого этажа жилого дома, где ранее произошел пожар.

Мужчина сперва поджег телевизор, затем упал из окна. Возможной причиной трагедии могло стать расстройство психики, вызванное употреблением алкоголя. Об этом «Столице на Онего» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полиции Карелии изданию подтвердили информацию о прибытии сотрудников МВД на вызов в район Голиковка и обнаружении там трупа.

В МЧС сообщили, что ЧП произошло на улице Правды сегодня утром. Спасатели прибыли на ликвидацию пожара на шестом этаже здания. В квартире была повреждена огнем тумбочка.