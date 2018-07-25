В Петрозаводске мужчина погиб, выпав из окна

По теме
Загрузка...
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на Древлянке, сообщает СУСК по Карелии.
Во вторник, 24 июля, мужчина выпал из окна четвертого этажа жилого дома №40 по Березовой аллее. Петрозаводчанин скончался.
"Проводится доследственная проверка", - пояснили в следственном комитете.
По теме
Выбор читателей
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
19.07.2018, 19:10
Аналитика
23.07.2018 12:49
Капитал
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
18.07.2018 15:32
18.07.2018 13:19
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Комментарии