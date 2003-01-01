В Петрозаводске мужчина похитил деньги из незапертого автомобиля

За кражу 6 тыс. рублей на него завели уголовное дело.
В Отдел полиции № 1 Петрозаводска обратился 27-летний горожанин с заявлением о краже. Он сообщил, что из припаркованного у дома автомобиля пропала сумка с документами и кошельком, в котором находилось 6 тыс. руб. Об этом сообщили на сайте МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Петрозаводска, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина признался, что заметил незапертый автомобиль, забрал сумку, документы выбросил, а деньги потратил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
